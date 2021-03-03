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На курском перекрестке таксист не поделил дорогу с другим водителем - двое пострадавших

Авария произошла на пересечении ул. Суворовская с 1-м Суворовский переулком
На курском перекрестке таксист не поделил дорогу с другим водителем - двое пострадавших

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Сегодня около часа дня на пересечении ул. Суворовская с 1-м Суворовский переулком столкнулись такси и легковушка. 

Как сообщили в ГИБДД  60-летний водитель автомобиля Kia Rio службы такси ехал по улице Суворовская в сторону улицы 50 лет Октября. На перекрестке, напротив дома 125 по улице Суворовская он столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, за рулем которого был 42-летний водитель. 

В результате столкновения Hyundai отбросило в забор частного дома. Его водитель получил травмы, мужчину госпитализировали. Также незначительные травмы получила 31-летняя пассажирка такси.

Полиция выясняет причины и обстоятельства этого ДТП.

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