На курском перекрестке таксист не поделил дорогу с другим водителем - двое пострадавших

Авария произошла на пересечении ул. Суворовская с 1-м Суворовский переулком

Сегодня около часа дня на пересечении ул. Суворовская с 1-м Суворовский переулком столкнулись такси и легковушка.Как сообщили в ГИБДД 60-летний водитель автомобиля Kia Rio службы такси ехал по улице Суворовская в сторону улицы 50 лет Октября. На перекрестке, напротив дома 125 по улице Суворовская он столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, за рулем которого был 42-летний водитель.В результате столкновения Hyundai отбросило в забор частного дома. Его водитель получил травмы, мужчину госпитализировали. Также незначительные травмы получила 31-летняя пассажирка такси.Полиция выясняет причины и обстоятельства этого ДТП.