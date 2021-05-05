С наступающим праздником Михаила Воробьева поздравил начальник областной полиции генерал-майор Виктор Косарев

Курские полицейские организовали «Концерт Победы» у дома ветерана Великой Отечественной войны Михаила Воробьева.Концерт стал сюрпризом для ветерана. Репертуар подбирали, зная его любимые песни, в их числе легендарные «День Победы» и «Катюша». Свою самую любимую песню «По далеким островам и странам» Михаил Егорович спел сам под аккомпанемент аккордеона. А «Морской севастопольский победный вальс» станцевал с супругой.Михаил Егорович долгие годы служил на флоте, поэтому не обошлось без знаменитого танца военных моряков «Яблочко», который он исполнил вместе с учениками курской школы № 18, где созданы военно-морские кадетские классы.С наступающим праздником ветерана поздравил начальник областной полиции генерал-майор Виктор Косарев. Виктор Анатольевич вручил Михаилу Егоровичу ценные подарки с пожеланиями здоровья и долгих лет счастливой жизни. От лица руководства и личного состава сотрудники региональной полиции выражают благодарность всем участникам и ветеранам Великой Отечественной войны за их самоотверженность и героизм, подарившие будущим поколениям мирную жизнь и мирное небо над головой.Михаил Егорович еще мальчишкой участвовал в создании оборонительных сооружений в д. Поныри. Его призывали на фронт 17-летним парнем в 5-й стрелковый полк, а затем он проходил службу на Краснознаменном Балтийском флоте, где с группой тральщиков освобождал море и побережье от немецких мин. На флоте Михаил Егорович прослужил 12 лет. А после посвятил жизнь службе в органах внутренних дел, дослужившись до звания полковника милиции.