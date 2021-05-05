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Завтра в Курской области ожидаются грозы и порывистый ветер

Днем воздух прогреется до 15-20°С тепла
Завтра в Курской области ожидаются грозы и порывистый ветер

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Региональное МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в Курской области на 6 мая. 

По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Порывы ветра местами будут достигать 15-18 м/с. Ночью существенных осадков не прогнозируют. В течение дня будет облачно с прояснениями.  

Температура воздуха ночью составит 6-11°С тепла, днем потеплеет до 15-20°С.

Спасатели просят курян соблюдать правила безопасности: убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, машину поставить в гараж и не парковать вблизи от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
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