Завтра в Курской области ожидаются грозы и порывистый ветер

Днем воздух прогреется до 15-20°С тепла

Региональное МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в Курской области на 6 мая.По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Порывы ветра местами будут достигать 15-18 м/с. Ночью существенных осадков не прогнозируют. В течение дня будет облачно с прояснениями.Температура воздуха ночью составит 6-11°С тепла, днем потеплеет до 15-20°С.Спасатели просят курян соблюдать правила безопасности: убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, машину поставить в гараж и не парковать вблизи от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.