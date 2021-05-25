Ушел из жизни ветеран войны и курской милиции, полковник Михаил Воробьев

Михаил Воробьев 17-летним парнем отправился на фронт

На 94-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и курской милиции, полковник Михаил Воробьев. Об этом сообщает УМВД России по Курской области.Михаил Воробьев родился в 1927 году в деревне Неполка Золотухинского района. 17-летним парнем он отправился на фронт. Участвовал в создании оборонительных сооружений в Понырях. Через год был призван в 5-й стрелковый полк, а затем служил на Краснознаменном Балтийском флоте, где освобождал море и побережье от немецких мин. На флоте Михаил Егорович прослужил 12 лет. После связал свою жизнь со службой в милиции. На пенсии Михаил Воробьев посвятил себя воспитанию подрастающего поколения, многие годы возглавляя «Сеймский Совет Ветеранов».«Руководство и личный состав всей курской полиции выражает соболезнования близким и родным Михаила Егоровича. Его уход – огромная потеря для каждого, невосполнимая утрата для всех, кто его знал», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД.Редакция радио «Курс» выражает соболезнования родным и близким Михаила Егоровича.