  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Ушел из жизни ветеран войны и курской милиции, полковник Михаил Воробьев

Михаил Воробьев 17-летним парнем отправился на фронт
Ушел из жизни ветеран войны и курской милиции, полковник Михаил Воробьев

Читайте также

На 94-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и курской милиции, полковник Михаил Воробьев. Об этом сообщает УМВД России по Курской области.

Михаил Воробьев родился в 1927 году в деревне Неполка Золотухинского района. 17-летним парнем он отправился на фронт. Участвовал в создании оборонительных сооружений в Понырях. Через год был призван в 5-й стрелковый полк, а затем служил на Краснознаменном Балтийском флоте, где освобождал море и побережье от немецких мин. На флоте Михаил Егорович прослужил 12 лет. После связал свою жизнь со службой в милиции. На пенсии Михаил Воробьев посвятил себя воспитанию подрастающего поколения, многие годы возглавляя «Сеймский Совет Ветеранов». 

«Руководство и личный состав всей курской полиции выражает соболезнования близким и родным Михаила Егоровича. Его уход – огромная потеря для каждого, невосполнимая утрата для всех, кто его знал», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

Редакция радио «Курс» выражает соболезнования родным и близким Михаила Егоровича. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области потеплеет до +27°С

Селянин приехал в Курск, чтобы перевести мошенникам больше миллиона рублей

В Курск приедут представители минтранса

В Курской области в сентябре пройдет онлайн-голосование на выборах

В Курске на пешеходном переходе сбили пенсионера

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске