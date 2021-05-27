Специалисты отмечают, что в Курске нет зарегистрированных случаев укусов человека змеями

В Курске спасатели поймали в Роще невест пять ужей и одну гадюку. Инспекцию по поручению губернатора в лесу провели сотрудники комитета региональной безопасности Курской области, спасатели АСФ Курска и специалисты Центрально-черноземного Государственного Природного Биосферного Заповедника имени Профессора В. В. Алехина. Ранее куряне пожаловались главе региона, на то, что в этом районе встречаются гадюки.Специалисты обследовали территорию парка возле гостиницы «Роща невест» и лес напротив через дорогу. В результате отловили 5 ужей и одну гадюка. Всех найденных змей специалисты выпустят на землях заповедника.Как поясняет научный сотрудник-герпетолог заповедника Ольга Власова, отличить гадюку от ужа можно по строению и окрасу головы. Но сделать это не просто, поскольку уж старается при малейшем шорохе уползти от опасности, спрятаться. И времени, чтобы рассмотреть с кем повстречался, у человека не остается. Гадюки же обычно предупреждают о своем присутствии шипением и нападают только в случае непосредственной угрозы, если человек попытается поймать змею.Специалист отметила, что в Курске нет зарегистрированных случаев укусов человека змеями.Тем не менее курянам еще раз напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности во время прогулок по лесу: избегайте поваленных деревьев, старых пней, зарослей кустарника и высокой травы. И не забывайте смотреть под ноги.