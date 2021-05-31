В Курскую область поступило еще почти 7 тысяч доз «Спутника V»

По последним данным, от коронавируса привились около 26% курян

В Курскую область поступило еще 6 800 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Всего ранее в наш регион поступило 152 347 доз противокоронавирусных вакцин: 148 357 «Спутника V», 2 430 - «ЭпиВакКороны» и 1 560 «КовиВак».По последним данным, от коронавируса привились около 26% курян. Первым компонентом привито свыше 138 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию более 115 тысяч жителей. Наиболее активно прививаются жители Суджанского, Беловского, Глушковского, Курчатовского, Железногорского, Касторенского, Пристенского, Большесолдатского и Черемисиновского районов, а также Курчатова.В Курске наиболее активно прививают прикрепленное население в городских больницах №1 №2 и №4.Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходимо привить не менее 60% населения.