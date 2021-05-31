В Курскую область поступило еще почти 7 тысяч доз «Спутника V»
По последним данным, от коронавируса привились около 26% курян
По последним данным, от коронавируса привились около 26% курян. Первым компонентом привито свыше 138 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию более 115 тысяч жителей. Наиболее активно прививаются жители Суджанского, Беловского, Глушковского, Курчатовского, Железногорского, Касторенского, Пристенского, Большесолдатского и Черемисиновского районов, а также Курчатова.
В Курске наиболее активно прививают прикрепленное население в городских больницах №1 №2 и №4.
Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходимо привить не менее 60% населения.