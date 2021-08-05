Инфекционный госпиталь в Курске достроят в сентябре

Возводить инфекционный корпус областной клинической больницы начали в январе

Инфекционный госпиталь в Курске планируют достроить в сентябре. Возводить инфекционный корпус областной клинической больницы начали в январе этого года.На этой неделе должны поступить трансформаторные подстанции, в ближайшее время ожидают двери и лифты. В здании основного корпуса устанавливают оконные блоки, приступили к сооружению кровли. Проложена наружная канализация. Ведутся внутренние работы по монтажу электрики и вентиляции. Завершается возведение небольших зданий и сооружений, которые тоже относятся к госпиталю.Поменялся подход к организации системы медицинских газов, чтобы оказывать помощь пациентам с ковидом на должном уровне. Если изначально в проекте был заложен расход порядка 15 литров в секунду, то сейчас с учетом течения заболевания такой показатель должен составлять от 100 до 125 литров в секунду. Это потребовало провести очередные корректировки в проекте.Отмечается, что на скорость возведения госпиталя также влияют рост стоимости строительных материалов и их ограниченное количество на рынке.