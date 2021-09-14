Куряне получили больше миллиона рублей по программе кешбэка за детские путевки через «Госуслуги»
На 13 сентября на портал госуслуг поступило 235 заявлений
На 13 сентября на портал госуслуг поступило 235 заявлений. По 116 заявлениям на общую сумму более 1 млн рублей выплаты уже произведены, сообщили в администрации.
Есть в правилах программы три важных нюанса. Во-первых, получить компенсацию можно только за путевку в стационарный детский лагерь, который включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в регионах России. Во-вторых, обратиться за выплатами можно только после того, как ребенок вернется с отдыха домой. В-третьих, выплаты производят только на банковские карты «Мир». Кроме того, нельзя получить компенсацию, если путевка хотя бы частично оплачена из бюджета.