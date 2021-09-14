На 13 сентября на портал госуслуг поступило 235 заявлений

Куряне получили больше миллиона рублей по программе кешбэка за детские путевки через «Госуслуги». Родители, которые приобрели путевки в детские лагеря до 25 мая (до старта программы детского кешбэка), не позднее 20 октября могут оформить заявку на получение компенсации расходов через портал «Госуслуги». Вернуть мжно до 50% от стоимости каждой путевки, при этом сумма компенсации за одну путевку не может превышать 20 тысяч рублей. Программа детского туристического кешбэка распространяется на смены в летних лагерях, которые прошли или пройдут с 10 мая по 20 сентября.На 13 сентября на портал госуслуг поступило 235 заявлений. По 116 заявлениям на общую сумму более 1 млн рублей выплаты уже произведены, сообщили в администрации.Есть в правилах программы три важных нюанса. Во-первых, получить компенсацию можно только за путевку в стационарный детский лагерь, который включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в регионах России. Во-вторых, обратиться за выплатами можно только после того, как ребенок вернется с отдыха домой. В-третьих, выплаты производят только на банковские карты «Мир». Кроме того, нельзя получить компенсацию, если путевка хотя бы частично оплачена из бюджета.