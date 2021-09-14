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Куряне получили больше миллиона рублей по программе кешбэка за детские путевки через «Госуслуги»

На 13 сентября на портал госуслуг поступило 235 заявлений
Куряне получили больше миллиона рублей по программе кешбэка за детские путевки через «Госуслуги»

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Куряне получили больше миллиона рублей по программе кешбэка за детские путевки через «Госуслуги». Родители, которые приобрели путевки в детские лагеря до 25 мая (до старта программы детского кешбэка), не позднее 20 октября могут оформить заявку на получение компенсации расходов через портал «Госуслуги». Вернуть мжно до 50% от стоимости каждой путевки, при этом сумма компенсации за одну путевку не может превышать 20 тысяч рублей. Программа детского туристического кешбэка распространяется на смены в летних лагерях, которые прошли или пройдут с 10 мая по 20 сентября.

На 13 сентября на портал госуслуг поступило 235 заявлений. По 116 заявлениям на общую сумму более 1 млн рублей выплаты уже произведены, сообщили в администрации. 

Есть в правилах программы три важных нюанса. Во-первых, получить компенсацию можно только за путевку в стационарный детский лагерь, который включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в регионах России. Во-вторых, обратиться за выплатами можно только после того, как ребенок вернется с отдыха домой. В-третьих, выплаты производят только на банковские карты «Мир». Кроме того, нельзя получить компенсацию, если путевка хотя бы частично оплачена из бюджета.
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