ТАКТ.Сезонные ярмарки подразумевают богатый и более доступный, в ценовом плане, товар. Однако курская ярмарка «Осень – 2021», прошедшая в минувшую субботу на шести площадках, многих покупателей удивила стоимостью многих фермерских продуктов, сообщает телеканал
Продавцы личных подсобных хозяйств и фермерских предприятий продавали рыбу, мясо, фрукты и овощи, крупы, мёд и т.д. по ценам почти равным, а то и превышающим таковые в крупных торговых сетях.
Пользователи социальных сетей отмечают, что дефицитный урожай картофеля текущего года предлагался по цене от 38 до 47 руб/кг, гречка – 80 руб/кг, сахар – 40 руб/кг.
Такая стоимость заметно выше, чем в супермаркетах.
Куряне выразили недовольство ценами на сельхозярмарке
Пользователи социальных сетей отмечают, что дефицитный урожай картофеля текущего года предлагался по цене от 38 до 47 руб/кг. Такая стоимость заметно выше, чем в супермаркетах