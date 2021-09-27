Куряне выразили недовольство ценами на сельхозярмарке

Пользователи социальных сетей отмечают, что дефицитный урожай картофеля текущего года предлагался по цене от 38 до 47 руб/кг. Такая стоимость заметно выше, чем в супермаркетах