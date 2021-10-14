Курская область получит из федерального бюджета 4,6 млрд рублей на строительство детской больницы

Планируется, что строительство начнётся в следующем году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год

Курская область получит из федерального бюджета 4,6 млрд рублей на строительство многопрофильной областной детской больницы. Этот вопрос обсуждался во время визита в наш регион премьер-министра России Михаила Мишустина.Площадка для строительства медучреждения выделена на проспекте Плевицкой. Проектно-сметная документация уже разработана. Планируется, что строительство начнётся в следующем году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.В больнице будет стационарный корпус на 320 коек, 9 соматических и 5 хирургических отделений, отделение анестезиологии и реанимации и 4 операционных блока. Также планируется организовать отделение дневного стационара на 50 коек, что в двухсменном режиме работы позволит принимать до сотни маленьких пациентов в день. Амбулаторный приём будет осуществляться в детском консультативно-диагностическом центре, который сможет принимать по 450 пациентов в смену.Строительство новой больницы позволит расширить возможности оказания медицинской помощи детям с использованием современных технологий. Кроме того, курские врачи продолжат проводить телемедицинские консультации с ведущими клиниками страны, а федеральные специалисты будут проводить в Курской области операции и мастер-классы.