Инфекционный корпус курской областной больницы сможет принять первых пациентов в декабре

Тем временем Минздраву поручено обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств при строительстве этого ковидария

На подходе инфекционный корпус областной больницы в Курске. Замгубернатора Алексей Смирнов говорит, что этот стационар сможет принять первых пациентов в декабре. В ноябре больницу введут в эксплуатацию. Тяжелое медицинское оборудование должно приехать до 1 ноября, и начнется его монтаж. По словам Андрея Белостоцкого, штатное расписание утверждено, коллектив собран на 30%, к открытию инфекционного корпуса готовы. Говоря о сроках открытия стационара, заместители губернатора запутались. Белостоцкий и вовсе называл середину декабря. Губернатор потребовал до конца дня предоставить согласованный график.Тем временем на официальном сайте правительства России появился полный перечень поручений, которые по итогам визита в Курск дал премьер-министр Михаил Мишустин. Среди них значится поручение Минздраву обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, которые предусмотрены на строительство этого ковидария. Срок представления доклада - до 1 февраля 2022 года.