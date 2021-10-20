Инфекционный корпус курской областной больницы сможет принять первых пациентов в декабре
Тем временем Минздраву поручено обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств при строительстве этого ковидария
Тем временем на официальном сайте правительства России появился полный перечень поручений, которые по итогам визита в Курск дал премьер-министр Михаил Мишустин. Среди них значится поручение Минздраву обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, которые предусмотрены на строительство этого ковидария. Срок представления доклада - до 1 февраля 2022 года.