Работу в Курской области можно найти в телеграм-канал

В Курской области появился телеграм-канал для поиска и размещения вакансий.

Региональный комитет по труду и занятости населения создал телеграм-канал - «Работа Курск и КО», который начал свою работу на минувшей неделе. Он будет полезен как соискателям, так и работодателям, в нем собраны актуальные вакансии в регионе.Для размещения вакансии работодателю необходимо нажать на закреплённое в канале сообщение «Предложить вакансию» и указать администраторам подробности: требования к соискателю, размер заработной платы и контакты работодателя.Подписаться на канал и следить за выходом новых вакансий можно по ссылке: https://t.me/vacancy46