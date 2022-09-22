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Лента новостей / В регионе

Работу в Курской области можно найти в телеграм-канал

В Курской области появился телеграм-канал для поиска и размещения вакансий.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Региональный комитет по труду и занятости населения создал телеграм-канал - «Работа Курск и КО», который начал свою работу на минувшей неделе. Он будет полезен как соискателям, так и работодателям, в нем собраны актуальные вакансии в регионе.

Для размещения вакансии работодателю необходимо нажать на закреплённое в канале сообщение «Предложить вакансию» и указать администраторам подробности: требования к соискателю, размер заработной платы и контакты работодателя.

 Подписаться на канал и следить за выходом новых вакансий можно по ссылке: https://t.me/vacancy46
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