Работу в Курской области можно найти в телеграм-канал
В Курской области появился телеграм-канал для поиска и размещения вакансий.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Для размещения вакансии работодателю необходимо нажать на закреплённое в канале сообщение «Предложить вакансию» и указать администраторам подробности: требования к соискателю, размер заработной платы и контакты работодателя.
Подписаться на канал и следить за выходом новых вакансий можно по ссылке: https://t.me/vacancy46