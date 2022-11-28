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1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

Он стал первым международно признанным днем, посвященным охране здоровья.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Представители Центра по профилактике и борьбе со СПИДом рассказали о запланированных массовых мероприятиях на этот день:

- 1 декабря в 11.00 в актовом зале Курской областной многопрофильной  клинической больницы (ул.Садовая, 40) состоится областная межведомственная научно-практическая конференция;

- 1 декабря в 11.00 на территории Курского государственного медицинского университета пройдёт акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, с участием волонтеров-медиков отряда «СТОП СПИД», общественных организаций (анкетирование, экспресс-тестирование);

- 1 декабря в 14.00 в Центре народного творчества «Русь» (ул.Обоянская, 26) – квиз для учащейся молодежи «Я выбираю здоровый образ жизни».
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