Телемедицина: дистанционные медицинские услуги будут доступны каждому жителю России
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Наиболее уязвимыми группами населения в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса являются пенсионеры, люди с хроническими болезнями и семьи с малолетними детьми. Ввиду того, что большая часть страны оказалась в вынужденной изоляции, для пациентов из групп риска получение медицинской помощи оказалось затруднительным. Именно поэтому создатели новой онлайн-платформы уверены, что их главным преимуществом является то, что они могут оказывать поддержку населению без непосредственного визита к врачу, а именно – через интернет и по специально выделенной телефонной линии.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал о своей уверенности, что телемедицина – это то, что в сложившихся условиях позволит сохранить здоровье граждан. Он заверил, что консультации будут проводиться не только по коронавирусу, но и по любым другим заболеваниям. Сервис доступен уже с сегодняшнего дня, и в ближайшее время, как минимум в течение месяца, он будет бесплатным. Если ситуация с коронавирусной инфекцией сохранится, то сохранится и бесплатный статус предоставления услуг.
Также Игорь Шувалов выразил уверенность, что благодаря реализации этого проекта в будущем появится возможность более широкого внедрения цифровых сервисов в области здравоохранения.
Генеральный директор «Доктор рядом» Денис Швецов добавил, что в настоящее время к проекту подключается огромное количество партнеров компании, а многие специалисты высокого класса из различных регионов страны выражают свою готовность взять на себя часть работы по обеспечению доступа к дистанционной медицине для граждан России. «Мы готовы обучать докторов технологиям и специфике общения в режиме онлайн, чтобы удовлетворить растущие запросы на медицинскую помощь жителям нашей страны», - добавил он.
Компания «Доктор рядом» удостоверилась в готовности принимать большое количество обращений со стороны граждан, поэтому призывает активнее пользоваться сервисом.
Мобильный сервис:
Скачайте приложение «Доктор рядом Телемед» и зарегистрируйтесь.
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На компьютере:
Перейдите по ссылке https://telemed.drclinics.ru/ и зарегистрируйтесь.
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По телефону:
Наберите номер 8 800 550 69 17, оператор зарегистрирует вас, направит к дежурному терапевту или запишет к врачу узкой специальности.
Источник - вэб.рф