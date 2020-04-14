Об ослаблении режима самоизоляции и расширении списка предприятий, которым можно работать, речи не идёт

Курская область на 10 месте в ЦФО по распространению коронавируса с показателем 5 заболевших на 100 тысяч населения. Как отмечает губернатор, ситуация развивается неблагоприятно: в области растёт число зараженных COVID-19, есть случаи гибели среди заболевших. Скорость распространения заболевания не позволяют расслабляться. Об ослаблении режима самоизоляции и расширении списка предприятий, которым можно работать, речи не идёт.





«Сейчас у нас на улицах в два раза больше людей, чем на прошлой неделе, - подчеркнул Роман Старовойт на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. - Мы коллегиально решаем, как соблюсти тонкую грань между максимальной защитой населения и минимальными потерями для бизнеса. Однако, ситуация не позволяет нам».