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Курская область на 10 месте в ЦФО по распространению коронавируса

Об ослаблении режима самоизоляции и расширении списка предприятий, которым можно работать, речи не идёт

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Курская область на 10 месте в ЦФО по распространению коронавируса с показателем 5 заболевших на 100 тысяч населения. Как отмечает губернатор, ситуация развивается неблагоприятно: в области растёт число зараженных COVID-19, есть случаи гибели среди заболевших. Скорость распространения заболевания не позволяют расслабляться. Об ослаблении режима самоизоляции и расширении списка предприятий, которым можно работать, речи не идёт. 

«Сейчас у нас на улицах в два раза больше людей, чем на прошлой неделе, - подчеркнул Роман Старовойт на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. - Мы коллегиально решаем, как соблюсти тонкую грань между максимальной защитой населения и минимальными потерями для бизнеса. Однако, ситуация не позволяет нам».
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