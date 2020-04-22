Мошенники выудили у курского врача почти 200 тысяч рублей

Они общались с женщиной больше 5 часов

Очередные лже-банкиры похитили у доктора из Курска 190 тысяч рублей. Около 11 утра 45-летней женщине позвонили с «московского» номера. Незнакомцы представились сотрудниками службы безопасности банка и рассказали, что с её карты в данный момент осуществляется перевод денег неизвестному человеку. Спасти сбережения они предложили срочным переводом на безопасный счёт. Испугавшись за свои деньги, курянка выполнила все указания аферистов.





Однако после этого женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он попросил выполнять все инструкции сотрудников службы безопасности банка, оказать помощь в изобличении преступников, а потом прийти в отдел и написать заявление. Женщину убедили выйти из дома и отправиться к банкомату. В общей сложности злоумышленники общались с женщиной более 5 часов. Убедившись, что взять у курянки больше нечего, они объяснили, что необходимо подождать несколько дней, когда вся сумма вернётся на карты и счёта.





Только через неделю женщина поняла, что пора обратиться в полицию. Мошенников ищут.