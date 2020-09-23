Курянам расскажут, как пользоваться госуслугами в сети
Завтра в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова в рамках проекта «Компетентный _ курянин.ру» пройдет образовательная лекция
Будут и индивидуальные занятия со слушателями. Программа обучения выстроена в соответствии с их навыками и потребностями. Специалисты библиотеки помогут курянам освоить интересующие электронные услуги и получить необходимые навыки для работы на компьютере.
Важной составляющей занятия станет обучение получению информации на сайте для размещения информации об учреждениях bus.gov.ru.