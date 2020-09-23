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Курянам расскажут, как пользоваться госуслугами в сети

Завтра в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова в рамках проекта «Компетентный _ курянин.ру» пройдет образовательная лекция
Курянам расскажут, как пользоваться госуслугами в сети

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Завтра, 24 сентября в 14 часов в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова в рамках проекта «Компетентный _ курянин.ру» пройдет лекция на тему «Электронное правительство: госуслуги быстро и доступно». На ней курянам расскажут, как с помощью портала госуслуг отправить заявления на получение паспорта, для регистрации по месту жительства, скачать необходимые анкеты и другие документы или заполнить их в режиме онлайн и тут же отправить в определенное ведомство, а также, как записаться в поликлинику и многое другое. 

Будут и индивидуальные занятия со слушателями. Программа обучения выстроена в соответствии с их навыками и потребностями. Специалисты библиотеки помогут курянам освоить интересующие электронные услуги и получить необходимые навыки для работы на компьютере. 

Важной составляющей занятия станет обучение получению информации на сайте для размещения информации об учреждениях bus.gov.ru
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