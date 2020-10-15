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В Курске рецидивист вломился в дом к старику и украл 10 тысяч

Несмотря на то, что грабитель прятал лицо под маской, его задержали в течение суток
В Курске рецидивист вломился в дом к старику и украл 10 тысяч

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В Курске задержали рецидивиста, ограбившего 78-летнего пенсионера. Он  поздно вечером ворвался в дом к пожилому мужчине и стал требовать деньги. Пенсионер находился в доме один и испугавшись, отдал хранившиеся деньги. Грабитель выхватил банкноты и скрылся.

Лицо злоумышленника закрывала маска, поэтому его приметы курянин смог описать не точно. Однако сотрудники уголовного розыска получили информацию о возможном подозреваемом. Участковые уполномоченные, зная свою территорию, установили, где может скрываться злоумышленник. В течение суток определили его местонахождение и задержали. Им оказался 47-летний ранее неоднократно судимый житель Курска. Задержали его на съемной квартире. При обыске полицейские обнаружили и изъяли 10 тысяч рублей. Часть похищенных денег злоумышленник успел потратить на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Разбойнику грозит до 7 лет лишения свободы.

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