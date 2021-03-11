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Лента новостей / В регионе

Курский Роспотребнадзор просит отменить масленичные гуляния

Курская область входит в десятку регионов по интенсивным показателям заболеваемости коронавирусом
Курский Роспотребнадзор просит отменить масленичные гуляния

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Курский Роспотребнадзор просит отменить масленичные гуляния. На сегодняшнем заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом главный санитарный врач Курской области Олег Климушин высказал опасения о том, что массовое скопление людей может привести к новому скачку заболеваемости ковидом. Как отметил Климушин, Курская область входит в десятку регионов по интенсивным показателям заболеваемости. 

Главу санитарнорго ведомства поддержал губернатор. 

Так, в некоторых районах области, в частности в Фатежском, массовые мероприятия уже отменили. Что касается Курска, как отметил мэр Виктор Карамышев, Масленицу проводят на Театральной площади в течение всей недели, чтобы не создавать большого скопления людей. В выходные же в городе откроют еще несколько площадок: в парке 50-летния ВЛКСМ,  на Новой Боевке, в Северо-Западном районе, на площади Рокоссовского, в центре имени Терешковой, на улицах Союзной и Офицерской. Также дополнительные точки питания организуют на улице Ленина.  

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