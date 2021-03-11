Курский Роспотребнадзор просит отменить масленичные гуляния
Курская область входит в десятку регионов по интенсивным показателям заболеваемости коронавирусом
Главу санитарнорго ведомства поддержал губернатор.
Так, в некоторых районах области, в частности в Фатежском, массовые мероприятия уже отменили. Что касается Курска, как отметил мэр Виктор Карамышев, Масленицу проводят на Театральной площади в течение всей недели, чтобы не создавать большого скопления людей. В выходные же в городе откроют еще несколько площадок: в парке 50-летния ВЛКСМ, на Новой Боевке, в Северо-Западном районе, на площади Рокоссовского, в центре имени Терешковой, на улицах Союзной и Офицерской. Также дополнительные точки питания организуют на улице Ленина.