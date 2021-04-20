Владельца оптики на площади Перекальского привлекут к ответственности за мигающие вывески
Они не соответствуют дизайн-коду. А на проспекте Победы демонтировали не вписывающийся в дизайн-код киоск
Как пояснили в Центре компетенций, когда собственник согласовывал паспорт объекта, мигающих вывесок не было. Теперь их нужно привести в статичный режим. Ситуацию проконтролирует комитет архитектуры.
Тем временем продолжают приводить в соответствие с дизайн-кодом проспект Победы. Городской комитет экономического развития обязал собственника незаконно размещённого торгового кионска на проспекте Победы, 2Б снести его. Киоск уже демонтирован.