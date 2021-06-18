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Ближайшие выходные в Курской области будут жаркими и солнечными

До +30-33°С и без осадков
Ближайшие выходные в Курской области будут жаркими и солнечными

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Грядущие выходные в Курской области ожидаются жаркими и без осадков. 

В субботу, 19 июня, по прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Ночью будет до 17ºС тепла, а днем воздух прогреется до +24-29°С. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

В воскресенье, 20 июня днем обещают до +33°С.

В понедельник будет еще жарче - до +34ºС.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения от Солнца. Оно продлится до среды включительно. А с 20 по 25 июня объявлено штормовое предупреждение - ожидается экстремальная жара до +37°С.
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