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На капитальный ремонт реабилитационного центра им. Феодосия Печерского в Курской области выделили 62 млн рублей

В планах отремонтировать главный корпус и корпус №5
На капитальный ремонт реабилитационного центра им. Феодосия Печерского в Курской области выделили 62 млн рублей

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На капитальный ремонт областного медико-социального реабилитационного центра им. преподобного Феодосия Печерского в Курской области выделили 62 млн рублей. Проектно-сметная документация уже готова. 

В планах отремонтировать главный корпус и корпус №5, заменить системы водоснабжения, теплоснабжения, канализации, внутренних электросетей, привести в норму несущие конструкции и фасады зданий. Планируется создание доступной среды для маломобильных граждан. 

Центр был открыт в 1993 году, за это время проводился лишь косметический ремонт. В 2019 и 2020 году там заменили кровлю на нескольких зданиях. 

В этом году отремонтируют и другие социальные учреждения. В рамках нацпроекта «Демография» продолжится капитальный ремонт в Железногорском доме-интернате, Курском доме-интернате ветеранов войны и труда, в пансионате «Сосновый бор» отремонтируют жилой третий этаж. 

В Суджанском психоневрологическом интернате построят новый корпус. В июле планируется полностью завершить работы по заливке фундамента. Корпус рассчитан на 100 мест. Общая стоимость работ — 365 млн рублей, часть из них выделяется из федерального бюджета.
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