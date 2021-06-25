На капитальный ремонт реабилитационного центра им. Феодосия Печерского в Курской области выделили 62 млн рублей

В планах отремонтировать главный корпус и корпус №5

На капитальный ремонт областного медико-социального реабилитационного центра им. преподобного Феодосия Печерского в Курской области выделили 62 млн рублей. Проектно-сметная документация уже готова.В планах отремонтировать главный корпус и корпус №5, заменить системы водоснабжения, теплоснабжения, канализации, внутренних электросетей, привести в норму несущие конструкции и фасады зданий. Планируется создание доступной среды для маломобильных граждан.Центр был открыт в 1993 году, за это время проводился лишь косметический ремонт. В 2019 и 2020 году там заменили кровлю на нескольких зданиях.В этом году отремонтируют и другие социальные учреждения. В рамках нацпроекта «Демография» продолжится капитальный ремонт в Железногорском доме-интернате, Курском доме-интернате ветеранов войны и труда, в пансионате «Сосновый бор» отремонтируют жилой третий этаж.В Суджанском психоневрологическом интернате построят новый корпус. В июле планируется полностью завершить работы по заливке фундамента. Корпус рассчитан на 100 мест. Общая стоимость работ — 365 млн рублей, часть из них выделяется из федерального бюджета.