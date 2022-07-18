В Курске пройдет историко-патриотическая экспедиция

22 июля в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова состоится молодежная историко-патриотическая экспедиция #Назад в будущее_Версия 20.22.





Экспедиция посвящена 79 летию со дня окончания величайшего сражения Великой Отечественной войны — Курской битвы, с которой начался коренной перелом Второй мировой войны.Гости мероприятия примут участие в настольных играх «Танковый бой» и «Командирские шахматы 1943». Их познакомят с основными этапами Курской битвы, расскажут о героических подвигах советских воинов, совершенных на Курской дуге, мемориальных и памятных местах, связанных с великим сражением.Участники встречи смогут познакомиться с выставкой курского филателиста Эдуарда Демидова «История войны в письмах и открытках». Вниманию курян будет представлено более 70 образцов корреспонденции времен огненных сороковых.Курсанты военно-патриотического клуба «Кремлёвец» продемонстрируют показательные выступления с шашками и карабинами.