  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске пройдет историко-патриотическая экспедиция

22 июля в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова состоится молодежная историко-патриотическая экспедиция #Назад в будущее_Версия 20.22.

 

Читайте также

Экспедиция посвящена 79 летию со дня окончания величайшего сражения Великой Отечественной войны — Курской битвы, с которой начался коренной перелом Второй мировой войны.

Гости мероприятия примут участие в настольных играх «Танковый бой» и «Командирские шахматы 1943». Их познакомят с основными этапами Курской битвы, расскажут о героических подвигах советских воинов, совершенных на Курской дуге, мемориальных и памятных местах, связанных с великим сражением.

Участники встречи смогут познакомиться с выставкой курского филателиста Эдуарда Демидова «История войны в письмах и открытках». Вниманию курян будет представлено более 70 образцов корреспонденции времен огненных сороковых.

Курсанты военно-патриотического клуба «Кремлёвец» продемонстрируют показательные выступления с шашками и карабинами.


 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская АЭС проведет противоаварийную тренировку

В этом году на гранты выделили более 12 миллионов рублей

«Туристический путеводитель по Курской области» номинирован в Национальной премии «Хрустальный компас»

На проспекте Победы построят Дворец бракосочетания

В поликлиники Курской области поступит новое оборудование

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске