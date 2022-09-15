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В приграничных школах Курской области учащихся и учителей перевели на дистанционное обучение

В приграничных районах Курской области в связи с «жёлтым» уровнем террористической угрозы 16 школ и 7 филиалов с 1 сентября перешли на дистанционное обучение.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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По закону об образовании в этом случае учителя должны вести уроки из школы.

Сегодня руководитель комитета образования и науки Курской области Наталия Бастрикова провела совещание в формате ВКС, в котором приняли участие представители администраций приграничных районов, директора и коллективы школ.
Для обеспечения безопасности региональный комитет образования и науки в начале сентября направил в районные администрации рекомендации о переводе педагогов на удалённый формат работы. На сегодня почти 150 учителей приняли решение работать из дома. С каждым из них администрация школы заключила дополнительное соглашение. «Это вопрос, который решается индивидуально с каждым педагогом, исходя из удобства, комфорта, безопасности конкретного учителя. Поэтому очень важно получить обратную связь из всех школ», – отметила и.о. председателя регионального комитета образования и науки Наталия Бастрикова.

Также учителя школ приграничных населённых пунктов в случае возникновения вопросов могут обращаться за разъяснениями и помощью в комитет образования и науки Курской области по телефону 70-05-93
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